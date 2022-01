Possibili nevicate in collina, Comune e Multiservizi in preallerta

FALCONARA - Sono entrate in azione nel pomeriggio di ieri, domenica 9 gennaio, le squadre del Comune di Falconara e di Marche Multiservizi impegnate nell’attività di pulizie delle strade e di distribuzione del sale per evitare gelate. L'attività è stata ripetuta nelle prime ore di oggi, lunedì 10 gennaio, nelle zone considerate più a rischio. Nel pomeriggio di ieri, tra le 16.30 e le 21.30, i mezzi sgombraneve e spargisale sono intervenuti in via La Costa, in via VIII Marzo, in corrispondenza della rotatoria tra via VIII Marzo e via Pergoli, in via Milano, in via Ville nel tratto tra via Milano e la rotatoria di via Barcaglione, nella stessa rotonda, in via del Tesoro anche nel tratto senza sbocco del B&B. Sono stati effettuati due passaggi in via Barcaglione fino al confine con Ancona e in via Castello di Barcaglione fino al confine con Camerata,

I soli mezzi spargisale sono intervenuti in via Panoramica, tra via Barcaglione e via Alto Adige. Una ulteriore squadra è intervenuta manualmente per eliminare la neve e spargere sale nella scalinata tra via Baluffi e via Palermo, a servizio della scuola Alighieri di Falconara Alta, nel piazzale antistante la stessa scuola e in piazza Carducci, davanti alla sede comunale. Nella mattinata di oggi, a partire dalle 5, in via precauzionale i mezzi spargisale sono intervenuti nella zona di Barcaglione, per scongiurare la formazione di ghiaccio lungo le strade. Le operazioni sono state coordinate dal Centro operativo comunale (Coc) convocato dal sindaco Stefania Signorini nel pomeriggio di ieri in modo da disporre gli interventi per limitare i disagi dovuti alla nevicata. Mezzi e personale restano in stato di preallerta per la serata di oggi, quando sono previste possibili nevicate in zona collinare.