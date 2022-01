Neve e maltempo, aperto il Centro operativo comunale: frazioni sorvegliate speciali nella notte

Il Comune di Ancona fa sapere che «dalle 17 di questo pomeriggio è operativo il Coc, il centro operativo comunale della Protezione civile per quanto riguarda l'ondata di maltempo che sta colpendo anche Ancona. Sono cinque gli spazzaneve e un solo spargisale operativi sull'asse Nord Sud».

Prosegue il comunicato: «Gli spazzaneve sono attivi nelle frazioni di Varano, Montacuto, Poggio; Massignano Barcaglione, Paterno, Montesicuro, Sappanico e un'altra unità è operativa nella zona di Monteferro - Casine e nella zona dal bivio di Candia che porta a Montesicuro all'Aspio è attiva una unità della Provincia. In serata di nuovo i mezzi della Protezione civile comunale saranno sul campo per provvedere alla salatura dell'asse Nord Sud e con le lame dalle 4 di stanotte per rimuovere la neve soprattutto nelle frazioni, zone più delicate».

Restano a disposizione le 14 ditte già allertate dall'Assessorato alle manutenzioni e Protezione civile del Comune di Ancona per quanto riguarda la rimozione di cumuli di neve sulla sede stradale. Il Coc rimane operativo. «Ricordo di mettersi in strada solo con gomme termiche o catene e di limitare gli spostamenti all'estrema necessità. Ringrazio i tecnici del magazzino comunale, la Polizia locale e gli addetti alla Protezione civile» afferma l'assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona, Stefano Foresi. Operative questo pomeriggio quattro pattuglie della Polizia locale e da questa sera per tutta la notte due pattuglie si alterneranno nella sorveglianza della situazione nelle frazioni.