Morte Napolitano, in Prefettura un registro per esprimere le condoglianze

ANCONA - Fino al 26 settembre, in Prefettura ad Ancona, sarà possibile esprimere le proprie condoglianze per il Presidente emerito dell Repubblica, Giorgio Napolitano. Un apposito registro sarà disponibile anche nelle Prefetture di Macerata e Fermo: a Macerata il registro sarà disponibile, nella sede di Piazza della Libertà 15, con orari 9-19; a Fermo nella sede di Corso Cavour 104 dalle 8 alle 20. L'apertura di registri di condoglianze negli Uffici territoriali del Governo - Prefetture per la morte del presidente emerito Napolitano segue a una disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.