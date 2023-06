Campagna Amica, il mercato cresce e prepara nuove iniziative

Cresce il mercato di Campagna Amica del giovedì a Falconara, arrivato a una dozzina di aziende agricole, compresa la Fattoria Barcaglione, il progetto sociale che vede i detenuti dell’istituto di pena alla prese con la produzione di formaggi, olio extravergine di oliva, miele, ortofrutta e allevamento e la vendita diretta al pubblico. Agricoltura sociale che vede Coldiretti in prima linea con il suo tutor dell’orto, Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Ancona che ogni giorno insegna ai detenuti i rudimenti del lavoro nei campi.

A salutare gli agricoltori, ieri mattina, è arrivata anche Ilenia Orologio, la nuova assessora alle Attività Produttive che si è presentata per conoscere più da vicino il mondo Coldiretti con la vendita dei prodotti a chilometro zero, l’educazione alimentare nelle scuole e il sostegno alle aziende locali. Nel corso della chiacchierata non sono mancate idee per ampliare le forme di collaborazione tra la campagna e la città. Dopo l’esordio a settembre 2021 Falconara si è subito dimostrata una piazza molto appetibile per gli agricoltori tant’è che alle 6 aziende apripista se ne sono aggiunte altrettante. Tra gli stand i consumatori possono trovare frutta e verdura di stagione, olio extravergine di oliva, vino, pasta, miele, piadine, farine di grani antichi, legumi, cereali, pane contadino, passata di pomodoro e fiori.