Matteo e Matilda, anche i due giovani falconaresi in partenza per il World Scout Jamboree in Corea del Sud

FALCONARA - I giovani falconaresi Matteo Cruciano e Matilda Duca, entrambi 16enni, appartenenti ai reparti Agesci dei gruppi scout rispettivamente Falconara 1 e Falconara 2, sono partiti alle 4.50 di oggi, lunedì 31 luglio, per la Corea per partecipare al 25esimo World Scout Jamboree. I ragazzi, che fanno parte del reparto ‘Scuderia Sognatori’, rappresenteranno la nostra Regione insieme ad altri 34 ragazzi al Jamboree ‘sotto un’unica grande tenda’ in Corea e con il motto ‘Draw your Dream’ insieme agli scout provenienti da tutto il mondo.Il mondo scout di Falconara auguriamo ai ragazzi di riuscire a realizzare il loro sogno e riportare a casa i valori e le esperienze fatte di un grande unico contingente: il mondo.

Anche il sindaco Stefania Signorini ha voluto sottolineare l’esperienza dei due giovani falconaresi: «Le esperienze all’estero sono sempre un arricchimento– è il suo commento – perché permettono di venire in contatto con altre culture e di ampliare i propri orizzonti. In un grande in bocca al lupo a questi nostri concittadini».