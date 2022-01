Tamberi, per il matrimonio con Chiara una wedding planner a cinque stelle

Per un matrimonio a cinque stelle serve una wedding planner a cinque stelle. E così, a curare le nozze del campione olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi con la compagna Chiara Bontempi previste per il prossimo 1 settembre sarà “La Iaia”, il team guidato da Alessandra Iaria.

La Iaria, bresciana di nascita, è salita alla ribalta per aver organizzato il matrimonio della modella (tra le altre per Calvin Klein, Versace e Dior) e nota influencer Paola Turani con l’imprenditore Riccardo Serpellini. A Chiara – assistita dalla Iaria - è stata demandata, come si evince dalle storie Instagram pubblicate sul proprio profilo, la prima scrematura delle location visti e considerati gli impegni sportivi di Gimbo.