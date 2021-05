Rifiuti, dal 5 maggio al via il porta a porta

Continua la campagna di ascolto e divulgazione con i residenti delle frazioni di Poggio e Massignano per spiegare come cambierà il servizio di raccolta dei rifiuti con l’avvio del “Porta a Porta” organizzato dal Comune di Ancona e AnconAmbiente. Confermato il secondo incontro che si terrà in data 5 maggio a Massignano nell’area esterna adiacente all’ex Scuola Materna alle ore 17,00. L’incontro si terrà all’aperto così come previsto dalle norme atte a contenere la diffusione del Coronavirus.



L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Ancona Michele Polenta, dell’Assessore alla Partecipazione Democratica del Comune di Ancona Stefano Foresi e di alcuni responsabili di AnconAmbiente S.p.A.