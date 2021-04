Marco Ausili: «100 mila euro dalla Regione al Comune per le auto elettriche»

A disposizione 100 mila euro per l'acquisto di 5 nuove auto elettriche per il Comune di Ancona. Uno dei mezzi andrà alla polizia locale. E' la risposta dell'assessore comunale Ida Simonella all'interrogazione urgente del consigliere regionale e comunale Marco Ausili. «L'interrogazione è stata fatta - dice Ausili - per comprendere a quanto ammontano le risorse che la Regione Marche assegnerà al Comune di Ancona per l’acquisto di veicoli sostenibili all’interno del parco veicolare della pubblica amministrazione, in seguito al rifinanziamento per 3 milioni di euro di una graduatoria regionale».

«L’assessore Simonella - si legge nella nota - ha risposto confermando che dalla Regione Marche arriveranno circa 100mila euro che potranno essere usati per l’acquisto di 5 nuove Smart elettriche, che sostituiranno vecchi veicoli comunali molto inquinanti, di cui uno andrà alla polizia locale». Il Consigliere Ausili replica ringraziando l’assessore regionale al bilancio Guido Castelli e l’intera Giunta regionale per «questo importante investimento a sostegno delle amministrazioni locali di cui beneficerà anche il nostro Comune».