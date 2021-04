Manutenzione, sistemata la strada Paradiso

Dopo la pausa invernale, sono ripresi nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio stradale di Corinaldo con la sistemazione, avvenuta pochi giorni fa, di Strada Paradiso. «L’intervento - si legge nella nota - che si aggiunge ai tanti già effettuati con l’ausilio della macchina depolverizzatrice in dotazione al parco macchine comunale, ha visto impegnata la squadra esterna in una serie di interventi che hanno riguardato non solo la sistemazione della sede stradale con l’eliminazione di avvallamenti e il livellamento del piano viabile, ma anche la pulizia delle cunette e la verifica e la pulizia dei collettori esistenti e dei fossi superficiali per migliorarne la regimazione delle acque».

«Accanto al costante e puntale lavoro di manutenzione ordinaria che viene svolto durante tutto l’anno sulle nostre strade- sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Giraldi- continua a rimanere alta l’attenzione per tutte quelle strade che, seppur secondarie, continuano a svolgere un importante ruolo nel preservare il nostro territorio e il nostro paesaggio da sempre biglietto da visita per chi si accinge a visitare il nostro borgo».