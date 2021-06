Caso Africano, Mancinelli: «Sfasciare le cose che funzionano porta male»

Il sindaco di Ancona ha commentato senza mezzi termini la bocciatura della Commissione Trasporti alla nomina di Africano alla presidenza dell’Autorità Portuale per sostituire l’uscente Giampieri

Dopo la bocciatura arrivata dal Senato, in particolare dalla Commissione Trasporti, alla nomina di Matteo Africano come nuovo presidente dell’Autorità Portuale (tecnicamente Autorità di sistema adriatico centrale) al posto dell’uscente Rodolfo Giampieri non si è fatto attendere il commento del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, intercettata nell’ex sala del Consiglio comunale:

«Quando è partita l’iniziativa per sostituire Giampieri l’avevo detto che sfasciare le cose che funzionano porta male». Il primo cittadino dorico non ha poi voluto aggiungere altro.