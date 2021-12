Maltempo, “BiAnconatale” paga dazio: ribaltate bancarelle e tavolini

Il forte maltempo che si è abbattuto in tutta la regione, e in particolare sull’anconetano, ha creato disagi anche nel centro storico. In particolare, nelle zone del centro storico (piazza Cavour e corso Garibaldi) a gare dazio sono stati anche gli allestimenti di “BiAnconatale” con bancarelle e tavolini ribaltati da pioggia e vento. E’ stato necessario l’intervento di alcuni addetti per ripristinare la situazione con l’iniziativa che anche in questo weekend ospiterà tante persone.

Disagi anche in zona Baraccola con gli operatori di AnconaAmbiente in azione dalle primissime ore del mattino per ripulire via Primo Maggio consentendo l’arrivo della Polizia Locale per il corretto ripristino della viabilità rallentata dalle piogge.