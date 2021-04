Lavori, tre milioni per via Sbrozzola e rotatoria sull'Adriatica

I tre milioni di euro previsti dalla Regione Marche saranno destinati esclusivamente al completamento della nuova strada di via Sbrozzola oltre che alla rotatoria sull’ Adriatica all'altezza del Cargopier. Lo ribadisce il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, illustrando la situazione complessiva degli interventi da effettuare. «Si è precisato al Comune di Osimo, con nota formale del dirigente competente - spiega Latini - che non potrà usare i fondi per pagare il progetto della variante a nord del Prg, che andranno destinati, invece, al miglioramento del tracciato della Sbrozzola. Ringrazio il presidente e gli assessori Guido Castelli e Francesco Baldelli che hanno voluto confermare nel bilancio 2021 i tre milioni di euro di finanziamento per Osimo, oltre agli altri fondi per la viabilità di via di Jesi in località Campocavallo».

Il Presidente, inoltre, si associa all’invito fatto alla Regione dal Comune di Osimo in relazione alla realizzazione del completamento di via Sbrozzola, vale a dire di seguire il vecchio tracciato e di migliorarlo senza tagliare a metà una collina, che avrebbe ripercussioni non positive di natura ambientale e agricola. «In tal senso – conclude Latini - ho appreso che la Regione ha già fatto sapere di essere disponibile a modificare la convenzione con il Comune per fissare come sbocco della Sbrozzola quello attuale su via Flaminia I. Spero che il Comune di Osimo recepisca tale osservazione, per il bene del territorio, una minor spesa e una migliore definizione della strada».