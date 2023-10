Riprende l'iter per i lavori di riqualificazione di Piazza d'Armi: i ricorsi respinti dal TAR

ANCONA - L’Assessore al contenzioso del Comune di Ancona, l’avvocato Antonella Andreoli, ha accolto con favore l'ordinanza del TAR delle Marche n 220 del 12/10/23, con la quale è stata respinta la domanda di sospensiva proposta dalla ditta seconda aggiudicataria dell’appalto dei lavori di riqualificazione di Piazza d’Armi. La procedura di appalto, che verteva sul primo lotto funzionale – consistente nel nuovo mercato comunale e nella sistemazione delle aree adiacenti – aveva un importo complessivo di otto milioni e mezzo di euro. La ditta E. A. seconda aggiudicataria aveva infatti impugnato con due distinti ricorsi sia il bando sia tutte le operazioni di gara, inclusa l'aggiudicazione intervenuta a favore della ditta A.C., ritenuta dalla commissione la migliore offerente.

Ad avviso del TAR Marche non vi sono gli estremi per sospendere gli atti di gara, in assenza di una sufficiente fondatezza del ricorso ed a fronte del prevalente interesse ad una sollecita esecuzione dei lavori, che quindi non subiranno interruzioni per via giudiziale. Identica soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici dell'Amministrazione dorica, l’ingegner Stefano Tombolini, per una decisione che a questo punto finalmente consentirà la prosecuzione dell’iter finalizzato alla consegna del cantiere e all’avvio dei lavori per la riqualificazione di una zona di particolare interesse per la città di Ancona. L'input del Sindaco Silvetti ai propri assessori ed uffici è, quindi, di procedere con la massima sollecitudine, allo scopo di recuperare il tempo trascorso in attesa delle necessarie tempistiche processuali.