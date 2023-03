Nuova vita per la scalinata del Passetto, iniziati i lavori di riqualificazione

ANCONA- Al via i lavori di riqualificazione della scalinata a mare del Passetto. L’intervento iniziato oggi prevede lavori edili di restauro, come la pulitura, il consolidamento, la protezione delle pietre della scalinata e la predisposizione dell'impianto elettrico di illuminazione. «Le operazioni sono state suddivise in due lotti, e i lavori che si avviano oggi corrispondono a quelli previsti per il primo stralcio del primo lotto, per una durata di circa cinque mesi e un quadro tecnico economico di 500 mila euro (su un totale complessivo previsto di 1,5 milioni di euro)- informa il Comune di una nota-. Gli interventi principali previsti sono: il restauro e riqualificazione della scalinata monumentale (murature e pavimentazioni), con pulitura, consolidamento e protezione; la predisposizione del nuovo impianto elettrico di illuminazione pubblica; la manutenzione straordinaria; la messa in sicurezza e il consolidamento statico».

Il primo stralcio comprende l’intero allestimento del cantiere del primo lotto, con la realizzazione di una recinzione in legno e la protezione della scalinata necessaria a consentire la movimentazione di materiali e mezzi nel cantiere. Saranno effettuati la pulizia, il consolidamento e la protezione di tutte le murature del lato sud e la predisposizione dell'impianto elettrico di metà scalinata (lato sud). Il secondo stralcio prevede invece il completamento dei lavori sul tratto di muratura lato nord e la pulitura e sistemazione delle pavimentazioni. «In generale si procederà per zone, individuate in base all'urgenza dei lavori e alla necessità di garantire la discesa in spiaggia durante i lavori- prosegue il Comune-. Sui lavori dell'impianto di illuminazione si innesterà poi anche il progetto di sponsorizzazione e di sensibilizzazione alla sostenibilità "Light for future" di Guzzini Illuminazione, che prevede la valorizzazione architettonica della scalinata attraverso un'idea che coniugherà arte e illuminazione». La fase preparatoria ai lavori è stata particolarmente complessa ed è stato necessario il confronto tra Amministrazione comunale e Soprintendenza, considerata l'importanza storica e identitaria per la città dell'opera monumentale. «Tutto ciò ha comportato, tra l'altro, una serie di studi petrografici e sulle malte, finalizzati al recupero filologico, quindi storico artistico e non solo funzionale, dell'intera struttura. Sulla base di queste premesse, la scelta operativa è ricaduta sull'accordo quadro, per dotarsi di uno strumento efficace di gestione, che permetta di eseguire in modo celere ed efficiente tutti gli interventi programmati» conclude il Comune.