«Siamo tutti sulla stessa nave», sit-in contro l’inquinamento del porto

ANCONA - «Siamo tutti sulla stessa nave». Con questo slogan il Comitato Porto-Città Ancona ha organizzato per sabato 2 aprile (ore 17,30 in piazza Roma) un sit-in per chiedere la riduzione dell’inquinamento nello scalo dorico.

«Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dei 6mila lavoratori che operano in porto e per rendere la città sana e vivibile» si legge sulla locandina dell'evento.