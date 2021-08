Emergenza Grecia, Ancona scende in campo: aiutato un contingente a raggiungere Atene

Il capoluogo ha ospitato presso il Nelson Mandela gestito dall’Unione Rugbistica Anconitana circa sessanta militari-volontari francesi in partenza per Atene per gestire l’emergenza incendi. A curare il tutto la Protezione Civile

Ancona ancora una volta protagonista per quel che concerne il suo spirito collaborativo e solidale. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, settantuno militari-volontari francesi diretti ad Atene per gestire l’emergenza incendi che sta colpendo la Grecia in questi giorni hanno pernottato presso la struttura del Nelson Mandela di Via della Montagnola gestita dall’Unione Rugbistica Anconitana del presidente Ernesto Cimino. Si è trattato di un’opera molto importante in cui hanno agito di concerto la Protezione Civile, l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Stefano Foresi e appunto l’URA. Insieme agli uomini sono stati parcheggiati anche ventidue mezzi, imbarcati l’indomani, adatti allo spegnimento delle fiamme.

Piena soddisfazione è stata manifestata dalla Protezione Civile attraverso le parole di Susanna Balducci (Sale operative e Piani speciali): «E’ emerso il grande spirito collaborativo di tutte le parti in causa che sono state meravigliose. Ringrazio l’assessore Foresi, la Polizia Stradale che ha agevolato il nostro passaggio in direzione Ancona Nord e l’URA che ha ospitato questo contingente in modo encomiabile adoperandosi sia per il pernotto (i volontari sono arrivati alle 22) sia per la colazione del giorno dopo».

Sponda URA emerge orgoglio dall’intervento di Franco Stazio, volto storico del sodalizio biancoverde e numero uno della Dorica Rugby femminile: «Siamo molto orgogliosi di aver contribuito perché la nostra città è fortemente legata con la Grecia. Inoltre abbiamo tenuto fede alla parola d’ordine rugbistica del sostegno non venendo mai meno a quelli che sono i nostri valori».