Inaugurata la biblioteca Bibliolandia a Collemarino

ANCONA - Grandi e piccoli in festa per l'inaugurazione di Bibliolandia, la biblioteca di Collemarino nella nuova sede di Piazza Galilei, 12 al centro del quartiere. Un pomeriggio di spettacoli e giochi quello di sabato scorso, per riappropriarsi di una struttura tanto attesa dal quartiere.

Il progetto di riqualificazione e riapertura era stato avviato alla fine del 2019, quando è stato commissionato all'artista William Vecchietti il murale che campeggia esternamente. Covid e terremoto avevano poi allungato i tempi; gli spazi, precedentemente occupati dalla circoscrizione, sono stati trasformati con un progetto seguito dagli assessorati alla Partecipazione Democratica e Cultura, prevedendo un centro civico polifunzionale, nel quale alla biblioteca si affiancano i servizi sociali comunali e al piano terra un punto di ascolto che raccoglierà le richieste e le segnalazioni dei cittadini, creando un collegamento diretto con l'Amministrazione. Bibliolandia fa parte dei progetto Biblioteca diffusa, che vuole potenziare i punti di pubblica lettura sul territorio comunale. In occasione della riapertura è stata aggiornata la raccolta bibliografica, che è di circa 3000 libri. A Bibliolandia sarà possibile prendere in prestito libri per utenti di ogni età; per chi fosse interessato a leggere ebook e quotidiani online, sarà anche possibile iscriversi ai servizi della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine.

Gli orari

Bibliolandia sarà aperta al pubblico, dal lunedì al venerdì, secondo questo orario: lunedì 9 -13 su prenotazione per le scuole; martedì 10 -13 / 15 -18; mercoledì 9 -13; giovedì 15 -18; venerdì 9 -13 su prenotazione per le scuole. Per informazioni: tel. 0712225014.