Guerra in Ucraina, la città si prepara ad una fiaccolata per la pace

ANCONA - Sabato 16 aprile si terrà una fiaccolata regionale organizzata dall'Università per la pace e da altre associazioni per dire «No alla guerra. No al riarmo».

L'iniziativa partirà da Piazza Cavour alle 21 per raggiungere Piazza IV Novembre. «Sarà l'occasione - si legge in una nota - per motivare con fermezza e determinazione le ragioni che sono alla base delle richieste di interrompere l'invio delle armi, di non aumentare il budget previsto per le spese militari, di esercitare a tutti i livelli pressioni diplomatiche per rafforzare il dialogo tra le parti fino ad arrivare ad una soluzione che garantisca loro sicurezza reciproca e tuteli le popolazioni, sostenendone il Diritto a vivere in Pace». Nel corso della manifestazione verranno raccolti fondi da destinare alla Caritas diocesana di Ancona-Osimo per sostenere la popolazione ucraina.