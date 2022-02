Il nuovo “Giuliani” inaugurato: «Signor campo in un quartiere storico come Torrette»

Lo stadio “Giuliani”, il nuovo stadio “Giuliani”, di Torrette prende vita. La struttura sportiva anconetana, attiva già da qualche mese dopo il restyling che l’ha vista protagonista, è stata ufficialmente inaugurata questa mattina (9 febbraio) alla presenza del sindaco Valeria Mancinelli, dell’assessore allo sport Andrea Guidotti, del vicepresidente della GLS Dorica (società gestore dell’impianto) David Urbinati e del consigliere comunale Tommaso Fagioli. Nello storico campo torrettano, che ha visto crescere intere generazioni del quartiere e non solo, oltre alla GLS risiede anche l’ASD Portuali Calcio Ancona, formazione militante nel campionato di Promozione marchigiana. Nuovo volto al sintetico da calcio a 11, al sintetico da calcio a 8, alla palestra e presto anche al nuovissimo campo da Padel collocato nel parcheggio superiore. Un gioiellino donato a tutta la cittadinanza:

«Questa è l’ennesima tappa di un cammino che stiamo intraprendendo – ha esordito il sindaco Mancinelli – Un signor campo in un quartiere storico e importante come Torrette che dà più valore all’intervento. L’intervento, appunto, va giudicato solido e serio, sarebbe riduttivo parlare di un campo circoscrizionale visto quello che è venuto fuori. Godiamoci questa struttura a disposizione dei torrettani e di tutta la cittadinanza».

A farle eco anche l’assessore Andrea Guidotti: «Noi e la GLS Dorica siamo accomunati dalla voglia di risolvere i problemi e far crescere le realtà esistenti sul territorio. L’amministrazione ha fatto la sua parte e per questo voglio ringraziare gli uffici e gli ingegneri che con il loro lavoro ci sopportano e supportano. L’impiantistica sportiva sta crescendo e crescerà con competenza, passione e serietà, il campo Giuliani lo dimostra. Siamo tutti una bella squadra». (IL VIDEO)

Per la GLS Dorica, oltre ad uno dei totem e maestri di settore giovanile come Gianfranco Paolini, era presente il vicepresidente David Urbinati: «A nome della società GLS Dorica vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per aver supportato il nostro investimento ed aver creduto in un progetto che guarda al territorio e ai giovani. Estendo un ringraziamento ai Portuali Ancona, società con la quale collaboriamo da quest'anno per crescere insieme, e ovviamente al nostro main partner GLS per affiancarci nel processo di crescita. Menziono anche l'azienda Venturelli per aver eseguito i lavori nei campi, negli asfalti e percorsi interni. La soddisfazione più grande, per noi, è quella di poter tornare a mettere il centro le persone, dai piccoli agli adulti, in questa rinnovata cittadella sportiva che rappresenta un punto di riferimento per Torrette, ma direi anche per la città».