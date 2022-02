Il sindaco inaugura il nuovo "Giuliani": «Pochi impianti? Una sciapata!» | VIDEO

Inaugurazione per il nuovo campo sportivo di Torrette. Presenti, tra gli altri, il sindaco con l'assessore allo sport Andrea Guidotti e il consigliere comunale Tommaso Fagioli

Inaugurazione per il nuovo cstadio "Giuliani" di Torrette. Presenti, tra gli altri, il sindaco con l'assessore allo sport Andrea Guidotti e il consigliere comunale Tommaso Fagioli. «Interveniamo solo sul centro? Non è vero, Ancona è grande come un quartiere di Roma e ci sono oltre 50 impianti sportivi e migliaia di ragazzi che fa sport».