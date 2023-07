Giovane turista ha una crisi epilettica in auto, i carabineri lo scortano all'ospedale

FABRIANO- Ragazzino di 13 anni ha una crisi epilettica in macchina, i carabinieri di Fabriano lo scortano fino all’ospedale. Nei giorni scorsi un giovane turista toscano, di passaggio con l'auto a Fabriano per andare in vacanza, si è sentito male. I suoi genitori stavano per chiamare i soccorsi quando, fortunatamente, hanno visto transitare una pattuglia. Immediatamente hanno iniziato a sbracciare e a lampeggiare con i fari per attirare l’attenzione. I militari capito quello che stava succedendo, hanno immediatamente azionato la sirena e scortato la famiglia al Profili. Il ragazzino, dopo le cure del caso, è stato dimesso dal Pronto Soccorso. La famiglia toscana ha ringraziato i carabinieri ed ha ripreso il suo viaggio.