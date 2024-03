Jesi in lutto per la morte di Giorgio Rocchegiani, il re delle opere d'arte realizzate coi fiammiferi

JESI – La città leoncella in lutto per la scomparsa, avvenuta questa mattina, del maestro Giorgio Rocchegiani. Dotato di una ingegnosa manualità che lo ha portato a realizzare autentiche opere d’arte utilizzando comuni fiammiferi, Rocchegiani – 85 anni - lascia la moglie Nadia Mazzanti, i figli Arianna e Stefano, il genero Graziano, i nipoti Raffaello, Emanuele e Matteo, la sorella Marcella e quanti gli hanno voluto bene.

L’artista jesino aveva avuto modo di farsi conoscere ben oltre i confini della sua città. Celebri le sue riproduzioni in miniatura dei monumenti e palazzi cittadini (il teatro Pergolesi, Castel del Monte poi donato al ) e dei luoghi più suggestivi come Piazza della Repubblica. La sua particolare tecnica di riprodurre fedelmente opere architettoniche – esposte anche in varie mostre – con il solo utilizzo di fiammiferi intagliati in fuscelli e lamelle, è stata apprezzata persino al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ha inviato un biglietto di ringraziamento per aver ricevuto dal maestro un quadro raffigurante la Breccia di Porta Pia.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Santarelli a Monsano, mentre i funerali saranno celebrati sabato alle 9,30 presso la chiesa di San Francesco d’Assisi.