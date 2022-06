Quei falsi che non ingannano più: i gioielli fake sequestrati in mostra al porto e all'aeroporto

In vista della ripresa del traffico aereo e marittimo dei passeggeri per il prossimo periodo estivo, sono state collocate ed allestite varie anti counterfeiting boxes presso il porto dorico e i principali aeroporti di Bologna e Rimini, nonché presso gli aeroporti di Forlì e di Falconara

All’interno delle vetrinette sono in mostra significativi oggetti falsi del luxury brand, sequestrati dai funzionari di ADM della Direzione Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche nel corso degli ultimi anni. La collocazione delle anti counterfeiting boxes in spazi espositivi di grande affluenza presso gli aeroporti e il porto di Ancona permette di mostrare ai viaggiatori i risultati della lotta di ADM alla contraffazione, che inibisce la diffusione sul mercato di merci “false” a tutela del Made in Italy e garantisce, nel contempo, la salute e la sicurezza dei consumatori.