Bruxelles premia “Frolla”: al biscottificio osimano il premio Citadino Europeo 2021

And the winner is Frolla. Il biscottificio osimano impegnato nell'inclusione dei diversamente abili sarà insignito del premio Cittadino Europeo 2021. L'annuncio è arrivato dallo stesso Parlamento Europeo.

Frolla, che vede impegnati nel laboratorio alcuni ragazzi diversamente abili e che ha avviato anche il progetto itinerante "Frolla Bus", riceverà il riconoscimento il 9 novembre 2021.