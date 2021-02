Proteggere i contatori dell'acqua dal gelo, i consigli di Astea

Nei prossimi giorni è previsto l'abbassarsi delle temperature ed è importante controllare di aver ben isolato i contatori dell’acqua, in particolare quelli esterni, con materiali che li proteggano dal gelo e che siano idrorepellenti. I misuratori maggiormente a “rischio” sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente. Di seguito le precauzioni che Astea raccomanda:

Cosa fare