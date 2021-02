Prevista neve in collina, nelle zone interne delle Marche e fiocchi previsti anche ad Ancona

Preparate scarponi e cappelli: sono in arrivo temperature gelide. La neve sta arrivando anche nella città dorica. «Tra venerdì e sabato - afferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3b Meteo - una perturbazione interesserà il centro-sud portando ase non fino in pianura».

In particolare venerdì 12 febbraio è prevista neve anche in pianura, nelle aree interne delle Marche. In particolare le nevicate potrebbero interessare anche la città di Ancona.