La città si muove contro i vandali: «Abbiamo fatto una riunione estemporanea per discuterne»

ANCONA - Vandali scatenati in città. L'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi ha le idee chiare quando dice che «i genitori dei responsabili dovranno rimborsare il danno». In particolare si riferisce ai due quindicenni che giovedì sera hanno preso a calci l'ascensore di Palombina. Ad oggi il servizio è off limits ma a quanto si apprende si seguirà lo stesso modus operandi utilizzato l'anno scorso con i danneggiamenti del ponte di legno a Collemarino: «La priorità è la sistemazione» e verrà anticipata dall’amministrazione la spesa necessaria per sistemare quanto prima l’impianto ma «ci aspettiamo - dice Foresi - che le famiglie versino una somma per risarcire il danneggiamento».

Intanto sono al vaglio dei tecnici le telecamere del parco Belvedere di Posatora dove il rappresentante del comitato di zona Roberto Valentini ha segnalato ieri dei vandali notturni che hanno devastato l'area vicina ai giochi per bambini. «Ieri mi hanno contattato i residenti per segnalare la cosa - continua Foresi - ne è nata una riunione spontanea. Sono stato felice di questo, serve collaborazione per far sì che certe cose non accadano e che i responsabili siano identificati».