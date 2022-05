Il parco di Posatora è stato preso d'assalto dai vandali: distrutti un pergolato e i cestini dell'immondizia

ANCONA - Vandali al parco di Posatora: si cercano i responsabili che ieri notte hanno distrutto i cestini dell'immondizia e spezzato delle assi di legno di un pergolato. A segnalarlo è Roberto Valentini, rappresentante del comitato di Posatora. «Questo è un parco molto frequentato - dice - e quindi devono aver agito di notte. Il loro senso di impunità ormai non conosce confini. Lo hanno fatto tanto per distruggere qualcosa perché altrimenti non trovo altre spiegazioni. Ci battiamo tanto per tenere pulito e in ordine questo posto ed ecco che succedono queste cose». Nel parco è installata una telecamera di sorveglianza e domani mattina il portavoce si metterà in contatto con il comando della polizia locale per capire se è possibile risalire ai filmati. «Invierò una mail per capire se c'è modo di risalire ai responsabili».

Proprio ieri, sempre nella zona di Posatora, tre ragazzini sono stati visti scappare da un casolare abbandonato che ha preso fuoco. Le indagini sono in corso per scoprire le cause e non si esclude nessuna ipotesi.