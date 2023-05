L'altra faccia della fiera, incubo viabilità e sosta selvaggia: «Ancora una volta impreparati»

ANCONA - «La viabilità di Via Trieste all’incrocio con Via Santa Margherita è da sempre drammatica a causa di parcheggi selvaggi che ostruiscono i passi carrabili e che sormontano i marciapiedi ad uso pedonale. La pericolosità della riduzione della careggiata in prossimità della curva è costantemente causa di ingorghi e tamponamenti. In questi giorni della Fiera di San Ciriaco si evidenzia un ulteriore peggioramento della situazione; anche nella giornata del 2 maggio è avvenuto uno scontro tra auto ed i blocchi della circolazione hanno assunto proporzioni disatrose e completamente ingestite, soprattutto nei momenti del passaggio dei bus urbani. E’ possibile che il Comune anche quest’anno si trovi impreparato? E’ possibile che non sia stato predisposto nessun controllo da parte della Polizia Municipale?».

La segnalazione è di Fabiola Fava, candidata per FDI alle prossime elezioni comunali di Ancona. «L’augurio è che ci sia un cambio nell’amministrazione comunale, in grado di prendersi carico seriamente e coscienziosamente della viabilità urbana».