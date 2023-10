Connettività veloce nel porto turistico: siglato l'accordo tra Marina Dorica, Netoip e Fastmedia

ANCONA - È stato siglato nei giorni scorsi un accordo per la connettività in fibra ottica dedicata al porto turistico Marinadorica di Ancona. A sottoscriverlo la compagine societaria che gestisce il porto turistico del capoluogo della Regione Marche, La Marina Dorica S.p.a., il provider di telecomunicazioni con sede ad Ancona, Netoip, e la società di sicurezza informatica e cablaggio Fastmedia. Obiettivo primario per La Marina Dorica era dotarsi di un'infrastruttura di rete solida e veloce, nell'area del porto turistico, allo scopo di offrire ai suoi utenti e alle oltre 50 attività commerciali presenti nell'area un servizio di navigazione Internet di elevata qualità.

Grazie al coinvolgimento delle società di telecomunicazioni Netoip e Fastmedia e alla volontà di La Marina Dorica di portare la connettività veloce nel porto turistico, è stato condiviso il progetto e realizzata la nuova infrastruttura in fibra ottica. Ai due partner tecnici il compito di gestire i rapporti con gli utilizzatori finali e quello di provvedere anche all'assistenza post vendita. L'infrastruttura tecnologica corre lungo tutto il perimetro del porto turistico Marinadorica con circa 2 km di cavi in fibra ottica che collegano le differenti aree.

Dopo la realizzazione dell'infrastruttura, verranno proposte agli utenti del porto turistico offerte dedicate che prevedono varie tipologie di servizi nell'ambito della navigazione in Internet. L'infrastruttura in fibra ottica è stata consegnata il 10 settembre scorso e subito utilizzata per la XXIV Regata del Conero e durante il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche di Vela, che si è disputato a Marinadorica a fine settembre; successivamente servirà utenti e appassionati che raggiungono l'approdo turistico di Ancona. Alla firma dell'accordo erano presenti il direttore di Marinadorica, Alessandro Domogrossi, l'amministratore di Netoip, Giacomo Di Napoli, e l'amministratore di Fastmedia, Cesare Spada.