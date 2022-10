Corinaldo, torna la Festa delle Streghe: tutto il programma dell’edizione 2022

CORINALDO - Cresce l’attesa per il ritorno della Festa delle Streghe. Dopo la pausa dovuta all’impossibilità di radunare le consuete migliaia dei presenze per via dell’emergenza sanitaria dovuta al covid, l’antico borgo di Corinaldo può tornare ad ospitare la manifestazione di fama nazionale giunta alla sua ventitreesima edizione.

Il programma

«Un evento di valore particolare in questo momento che sconta, oltre le conseguenze della pandemia, anche gli echi degli ultimi eventi meteo» ha voluto sottolineare il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi. Inaugurazione, come di consueto, alle 17,17 di venerdì 28. Si parte con Radio halloween, in collaborazione con radio Studio+. Apertura degli stand artigianali e laboratorio “Costruendo la paura” rivolto ai più piccoli. Alle 18 apertura del tunnel della paura e alle 19 taglio del nastro dei punti ristoro. Dalle 21,30 via alla musica con dj set in tutte lue taverne del borgo. Spettacoli itineranti, animazione in maschera e divertimento per tutte le età. «L’organizzazione ha saputo mettere in piedi un ricco programma nonostante le difficoltà dovute ai recenti eventi meteo e le procedure di rinnovo del direttivo - ha affermato l’assessore alla cultura e turismo Francesco Spallacci -. Un percorso che ha permesso di creare una base di fedeli frequentatori della Festa che da mesi avevano iniziato a chiedere notizie e informazioni».

L’organizzazione

L’evento, da sempre, è affidato all’organizzazione della Pro Loco di Corinaldo che quest’anno ha potuto contare su un numero di 350 volontari. «Dopo i due anni di pausa per il COVID, si è voluto ripartire combinando gli elementi della festa ormai consolidati con alcune novità di sicuro interesse - ha specificato il presidente della Pro Loco, Massimo Gradoni - Particolare attenzione ai più piccoli con un laboratorio teatrale che partirà da lunedì 24 con le classi V elementari degli istituti scolastici di Corinaldo e Pianello di Ostra. Dal laboratorio nascerà uno spettacolo che andrà in scena venerdì 28, giorno di apertura della Festa. Ancora per i piccoli ci saranno animazioni e laboratori tutti i giorni. La mascotte Zucchino, molto amata dai piccoli, sarà sempre presente nei luoghi della Festa». Altro elemento importante della quattro giorni corinaldese sarà la musica, che accompagnerà il pubblico in ogni momento. Verrà allestito uno spazio dedicato alle band locali che si esibiranno tutti i giorni. Nelle taverne e nei punti ristoro saranno sempre organizzati Dj Set. La musica anni ’90 sarà protagonista dello spettacolo di Radio Studio+ in programma venerdì 28 sul palco di Piazza Il Terreno. Sabato 29, ancora al Terreno ci sarà il noto attore Marco Bocci nell’inedita veste di disc jockey. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Halloween "La Festa delle Streghe" e sul sito www.missstrega.net