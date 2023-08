In piedi sotto il sole e sotto la pioggia, alla fermata provvisoria (da 4 anni) dell'autobus non c'è la pensilina

ANCONA- Studenti universitari e utenti dell’ospedale regionale di Torrette aspettano l’autobus in piedi sotto il sole o sotto la pioggia, alcuni si siedono sopra i new jersey di cemento. Manca la pensilina alla fermata provvisoria del 30, 31 e 35 posta davanti alla Facoltà di Medicina in via Conca, non c’è nemmeno nel capolinea provvisorio spostato per il cantiere del nuovo Salesi dall’area vicino alla piattaforma dell’elisoccorso a via Francesco Di Giuseppe, nei pressi della rotatoria che conduce a Posatora. «Una situazione indecente per l’utenza che va avanti ormai da quattro anni, da giugno 2019, quando sono iniziati i lavori all'ospedale» denuncia Fabiano Falappa, delegato sindacale Usb Conerobus. «L’amministrazione comunale non ha mai messo una pensilina. Ci sono anziani, persone malate e con problemi di deambulazione costretti ad aspettare l’autobus in piedi, senza potersi riparare dal sole o dalla pioggia- dichiara Falappa-. Altre persone si siedono sui new jersey di cemento. Mi meraviglio che neanche la direzione sanitaria dell’ospedale non sia intervenuta. La nuova amministrazione comunale deve fare qualcosa. Tra l’altro la fermata è nella rotatoria, quindi l’autobus potrebbe intralciare il passaggio delle ambulanze».

Stessa storia al capolinea provvisorio in via Francesco Di Giuseppe. Qui però si aggiunge un problema per gli autisti delle linee 35, 30 e 31: la mancanza di servizi igienici. «Specialmente per i conducenti della linea 35, che fa una tratta circolare ospedale – stazione di Torrette, non c’è possibilità di andare in bagno. Bisogna arrivare al capolinea di Piazza Ugo Bassi, quindi mettere “fuori servizio” perdendo la corsa- riferisce il delegato sindacale Usb Conerobus-. Il 30 e il 31 arrivano invece in piazza Ugo Bassi, ma se un autista ha un’urgenza a Torrette come fa? Gli orari tra una corsa e l’altra andrebbero rivisti per permetterci di andare in bagno».