Forum Città Adriatico e Ionio, Anna Maria Bertini nuovo segretario generale

ANCONA - Si è riunito oggi il Consiglio Direttivo del FAIC (Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio), che ha designato il nuovo segretario generale dell’Associazione: l’assessore del Comune di Ancona con delega alla Macroregione adriatico ionica Anna Maria Bertini. All’incontro, presieduto dal Sindaco di Fano, erano presenti i rappresentanti di 12 città dei Paesi della Regione Adriatico-Ionica, che hanno conferito all’unanimità la carica di Segretario Generale all'assessore Bertini, rinnovando la fiducia verso la città di Ancona nel mantenimento del ruolo di sede del Segretariato Generale del FAIC.

Dopo il saluto e il ringraziamento al predecessore in questa carica, l’assessore ha espresso la sua volontà di dare continuità a un percorso già iniziato, implementando ulteriormente le relazioni con i Paesi dell’area Adriatico-Ionica e portando avanti le tematiche dei pilastri dell’EUSAIR, in accordo con le linee programmatiche dell’UE.