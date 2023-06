Disinfestazione larvicida in giro per la città: quando e dove

JESI - Martedì 13 giugno, a partire dalle ore 7, saranno effettuate operazioni di disinfestazione larvicida presso le aree verdi, i parchi e i giardini del Comune di Jesi.

L’intervento consiste nell’inserimento di un apposito prodotto larvicida non tossico all’interno delle caditoie. La disinfestazione larvicida, specifica una nota del Comune, non comporta ovviamente il benché minimo rischio per la salute umana.