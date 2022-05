Passetto, sotto l’ascensore è caos rifiuti: la spiaggia diventa una discarica

ANCONA- Uno spettacolo assolutamente non degno di uno dei luoghi più belli della città. E’ quanto si sono trovati davanti, in prossimità della spiaggia del Passetto, ieri mattina (20 maggio) gli operatori addetti alla pulizia e allo scarico dei cassonetti. Una vera e propria discarica a cielo aperto posizionata sotto la zona dell’ascensore, nel pieno transito delle persone e dei bagnanti che hanno voluto approfittare dei primi caldi estivi.

Una situazione che va in netta controtendenza con quanto perseguito dal Comune che, attraverso una serie di progetti per la gestione dei rifiuti dal valore di quasi 6 milioni (i fondi sono quelli a disposizione della Transizione ecologica dal Pnrr), è impegnato a pieno regime sulla questione. In questo senso, già da inizio luglio, entreranno in azione gli ispettori ambientali destinati a quelle parti della città dove le attenzioni circa la raccolta dei rifiuti e del decoro sono maggiori. Guardando ai progetti, tecnicamente sei, ci si riferisce all'installazione di cinquanta isole ecologiche informatizzate per il conferimento dei rifiuti differenziati (1,3 milioni) e dotate di sistema di identificazione dell'utente mediante smart-card; 692mila euro per tre isole ecologiche mobili itineranti scarrabili anch’esse informatizzate, cento Black-box e antenne gps per un valore di 256mila euro da installare sui mezzi di raccolta; diciotto eco-compattatori per bottiglie di plastica e lattine, settanta contenitori per olio esausto e centocinquanta contenitori per rifiuti tessili (1mln). Un ulteriore milione è stato richiesto per sedici nuovi Igenio e 1,5 milioni per 6 bio-compostatori da istallare in alcune frazioni del Comune.