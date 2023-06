Nuovi progetti e laboratori tematici per i ragazzi con disabilità

ANCONA - Anche per l’estate 2023 l’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio di accompagnamento alle attività estive per i ragazzi con disabilità. In continuità con il sostegno già fruito nel corso dell’anno scolastico appena concluso, è stato programmato un servizio di supporto in favore dei ragazzi che desiderano partecipare alle attività ricreative e ludiche che si svolgeranno nel corso dell’estate (da giugno a settembre) presso centri estivi comunali o privati.

Già terminate le attività di giugno, ecco lo start up per le attività successive che partiranno da lunedì 3 luglio prossimo consolidando la sinergia tra servizi sociali ed educativi, nello sforzo comune di assicurare alle famiglie un supporto nel periodo estivo. In aggiunta, per i ragazzi che sono uscite dal percorso scolastico, sono stati organizzati i progetti Vivi mare ed estate al parco, con 11 partecipanti nel mese di giugno e 21 programmati a luglio ed il laboratorio Liricabile che ha visto il gradimento di 7 utenti i quali faranno un’esperienza di soggiorno tematico con finalità teatrali.