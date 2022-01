Scuola più sicura contro il Covid, negli istituti in arrivo 26 purificatori d'aria

Il Comune di Senigallia ha recentemente acquistato 26 dispositivi di depurazione dell’aria da collocare all’interno degli asili nido, delle scuole per l’infanzia e in taluni locali comunali. I dispositivi sono in grado di ridurre quasi totalmente le particelle infette che si trovano nell’aria (droplet, muffe, batteri, visus ed altri microrganismi patogeni presenti nel pulviscolo atmosferico) in quanto sono dotati di filtri HEPA in grado di intercettare il 99,97 % delle particelle in sospensione con un diametro fino a 0,1 micron, garantendo così la salubrità degli ambienti. Pertanto, la loro acquisizione non solo rappresenta un utile strumento immediato di contrasto al Covid 19 in ambienti sensibili come le scuole, ma risulterà utile anche in futuro per contrastare il diffondersi dei virus influenzali.

Le scuole che verranno dotate di tali dispositivi sono le seguenti.

Asili Nido : Cannella, Prato Verde, Mimose c/o Rodari, Nuvole Cesanella, Cavalluccio Marino Marzocca.

: Cannella, Prato Verde, Mimose c/o Rodari, Nuvole Cesanella, Cavalluccio Marino Marzocca. Scuole per l’infanzia : Girotondo Cesanella, Aquilone, Vivere Verde, Roncitelli, Giardino del Sole, San Gaudenzio, Collodi, Arcobaleno, S. Angelo, De Amicis Marzocca.

: Girotondo Cesanella, Aquilone, Vivere Verde, Roncitelli, Giardino del Sole, San Gaudenzio, Collodi, Arcobaleno, S. Angelo, De Amicis Marzocca. Plessi che comprendono scuole per l’infanzia : Cesano, Scapezzano, Pascoli, Vallone.

: Cesano, Scapezzano, Pascoli, Vallone. Locali Comunali: Sala Urbanistica, Sala Polivalente, Sala COC, Sala Giunta, Sala del Consiglio Comunale.

Alla riapertura delle scuole i suddetti dispositivi saranno consegnati ai singolo plessi.