Primo soccorso, il Lions Club Ancona Host donerà un defibrillatore allo stabilimento La Perla

Alla presenza del sindaco Gianluca Tombolini nello stabilimento di Numana si è tenuto un corso di disostruzione delle vie aeree e di primo soccorso organizzato la Lions Club Ancona nell’ambito del progetto “Viva Sofia, due mani per la vita”

Si è tenuto presso lo Stabilimento Balneare “La Perla” di Numana, alla presenza del Sindaco Gianluigi Tombolini, il corso di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso organizzato dal Lions Club Ancona Host nell’ambito del progetto “Viva Sofia! Due mani per la vita”. Questo progetto ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita di una persona in difficoltà in attesa dell’arrivo del personale del 112/118, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore e trae spunto da un fatto realmente accaduto a Sofia, una bambina di Faenza che stava soffocando con un gamberetto ed è stata salvata dalla madre con una manovra di disostruzione delle vie aeree imparata durante un corso organizzato dal Lions Club di Faenza e Ville Faetine.

Sabato scorso presso lo Stabilimento La perla di Numana, la Dott.ssa Lucia Buglioni, medico anestesista/rianimatore presso l’Inrca, ha eseguito una dimostrazione delle manovre di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione dei soggetti in crisi cardiaca e manovre di primo soccorso adatte ai tempi del Covid davanti ad una platea di persone molto ampia, compresi bagnanti e turisti. Il pubblico, letteralmente ipnotizzato e attento, ha posto diverse domande e concluso la dimostrazione con un lunghissimo applauso. Il sindaco di Numana ha voluto ringraziare personalmente il Lions Club Ancona Host, indicando i soci come esempio di volontariato fattivo da seguire, e il titolare dello stabilimento, Paola Carpano.