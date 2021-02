David Mazzoni vince la V puntata di Italia's Got Talent, la sua voce è meravigliosa

Secondo i giudici David con l’interpretazione Granada, una celebre canzone in lingua spagnola scritta nel 1932 dal compositore messicano Agustín Lara, si è ben meritato 4 "Sì" dimostrandosi un concorrente perfetto per Italia’s Got Talent

David Mazzoni tenore di grande talento e autista del servizio “Porta a Porta” di AnconAmbiente ha vinto ieri sera la 5 puntata di Italia's Got Talent, lanciandosi verso la finalissima prevista per mercoledì 24 marzo alle ore 21.30 in diretta su TV8 e SKY Uno. Secondo i giudici David con l’interpretazione Granada, una celebre canzone in lingua spagnola scritta nel 1932 dal compositore messicano Agustín Lara, si è ben meritato 4 "Sì" dimostrandosi un concorrente perfetto per Italia’s Got Talent, una persona comune con un talento fuori dal comune.

«Ho 38 anni e sono un dipendente di AnconAmbiente dal 2007 – ha dichiarato David Mazzoni – con la mansione di autista del servizio “Porta a Porta”. La passione per il canto e la musica lirica mi accompagna da molto tempo, spero di aver regalato un bel momento a tutti i miei amici e colleghi che tanto hanno insistito per farmi partecipare al programma. A dire il vero hanno insistito così tanto da accompagnarmi fisicamente in questa avventura come hanno potuto vedere tutti quanti ieri sera in TV. Cristiano Caccia e Davide Capra sono stati i miei accompagnatori e saranno al mio fianco anche il 24 marzo. Da ultimo, ma è forse la cosa più importante, il mio personale ringraziamento va a tutta l’azienda ed a tutti i colleghi per la disponibilità che hanno dimostrato nell’agevolare la mia partecipazione alla trasmissione».

«Un’esibizione canora di grande spessore quella di ieri sera fatta da David che ci ha emozionato – ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – adesso non possiamo che attendere il 24 marzo per vedere se il nostro David riesca a vincere l’edizione 2021 del talent show». David con la vittoria di ieri sera e, grazie al suo incredibile talento per la musica lirica, è riuscito nella difficile impresa di emergere fra 155 concorrenti dove il canto da solista è la performance più gettonata.