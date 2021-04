Vaccini, operatori sanitari non iscritti agli ordini: aperta la lista prenotazioni online

La campagna vaccinale si apre a tutti gli educatori, centri privati, assistenti alla poltrona, oss e altre figure non iscritte agli ordini professionali. Per registrarsi basta compilare il form dedicato

Aperte le liste di adesione alla vaccinazione sul sito dell'Asur e della Regione Marche dedicata agli operatori sanitari e socio sanitari non iscritti agli ordini professionali e non dipendenti delle strutture pubbliche ma che fanno comunque parte della categoria come educatori, centri privati, assistenti alla poltrona e oss. Per effettuare la prenotazione basta iscriversi sulla piattaforma dedicata.

«Si ricorda inoltre - si legge sulla nota istituzionale - che gli operatori sanitari e socio sanitari dipendenti delle strutture pubbliche che non si sono ancora prenotati per il vaccino Anticovid19 possono richiederlo direttamente al proprio ente d’appartenenza. Tutti gli altri soggetti, operanti nelle strutture private, potranno aderire rivolgendosi al proprio Ordine Professionale al quale è stato fornito apposito accesso di prenotazione».