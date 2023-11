Corteo contro la violenza sulle donne: Ancona sfila in ricordo di Giulia Cecchettin

ANCONA- “Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto”. Sono le parole forti e toccanti scritte nello striscione che ha guidato il corteo con fiaccolata per Giulia Cecchettin, contro la violenza sulle donne. In centinaia hanno partecipato ieri pomeriggio alla manifestazione promossa dall’associazione culturale universitaria e lista di rappresentanza dell’Univpm Gulliver e da Non Una di Meno Transterritoriale Marche, in ricordo della giovane studentessa uccisa brutalmente dall’ex ragazzo Filippo Turetta. Il corteo partito dal Monumento ai Caduti ha raggiunto piazza Roma intervallato da poesie, musica e momenti di riflessione sul contesto socioculturale nel quale avvengono i femminicidi. Universitari, femministe, cittadini. In tanti hanno partecipato indossando indumenti rossi e viola e sventolando in aria cartelli per dire una volta per tutte: «basta».