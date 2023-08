Alluvione 2022, prorogati i termini per chiedere i contributi

ANCONA - È stato prorogato al 31 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di ristori dei danni subiti da privati e imprese a seguito dell’alluvione del 15 settembre scorso. La relativa ordinanza della Protezione civile nazionale (la 1016/2023) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La richiesta di proroga – rispetto al precedente termine del 10 agosto 2023 - era stata avanzata dalla Regione per permettere a famiglie e imprese di poter presentare le istanze per la ricognizione dei danni e la quantificazione dei contributi.