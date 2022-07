La mobilità che rispetta l’ambiente: in arrivo la ciclopedonale che attraversa il parco urbano

OSIMO- La mobilità sostenibile, dolce e che rispetta l’ambiente. Osimo Stazione è pronto ad inaugurare la nuova ciclopedonale che collegherà la parte alta – quella dell’Abbadia – con la parte bassa adiacente ai plessi scolastici. Attraverserà il parco Comunale con il cantiere che, a tempo di record, potrebbe terminare a breve.

Il sentiero avrà vie di accesso da via Sella, via Speri, via Mamiani, via Mameli, fino all'ingresso di via D'Azeglio, dove è presente il polo scolastico di Osimo stazione. Una futura apertura ci sarà anche da via Nievo. Dopo aver inaugurato il parco urbano tre anni fa con più di tremila alberi piantati il percorso pedonale è diventata la priorità assoluta del sindaco Simone Pugnaloni. Parlando di parco si stanno anche predisponendo le basi per un percorso vita e attività di corpo libero e ginnastica all'aperto nonché di riposizionamento di panchine e punti luce per frequentarlo anche la notte.