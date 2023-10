Torna "In autunno piovono libri", a Falconara tanti autori locali, attività per bambini ed un murder party

FALCONARA - Tanti autori locali saranno protagonisti di ‘In autunno piovono libri’, la rassegna di presentazioni, confronti, dibattiti, ma anche giochi e incontri con i più piccoli per spiegare il valore della lettura. Proprio un autore falconarese aprirà l’edizione 2023: sabato 14 ottobre alle 17.30, al Centro Pergoli, l’ex assessore Massimo Marcelli Flori presenterà il libro ‘Tracce di un'estate quasi perfetta’, un evento in collaborazione con la libreria Tomo d’oro. Il sabato successivo, dalle 10 alle 12, la biblioteca comunale di piazza Mazzini ospiterà un appuntamento interamente dedicato ai bambini e a ‘Dory fantasmagorica’, libro per ragazzi di Abby Hanlon.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con libreria Mondadori Point di Falconara e la casa editrice Terre di mezzo. Nel pomeriggio invece, dalle 17.30, al Centro Pergoli sarà presentato il libro ‘Una preghiera laica’, dialogo sulla poesia con Emanuela Capodarco ed Ezio Settembri. Domenica 22 alle 18, sempre al Centro Pergoli, Costanza Mignanelli presenterà il libro ‘Il coraggio di piacersi’: la storia di una rinascita, la storia di chi ce l’ha fatta e ha ritrovato la fame di vivere. Martedì 24 ottobre alle 17, nella biblioteca comunale, un altro appuntamento rivolto ai bambini: quello con Paolo Girolimini, autore del libro ‘Cercando i sogni’, dieci favole moderne per ragazzi dai 6 ai 9 anni. Venerdì 27 ottobre alle 17, al Centro Pergoli, l’associazione Versante presenterà il volume ‘Pagine Marchigiane 2023’ a cura di Fabio M. Serpilli.

Ricco anche il calendario di novembre, che prenderà il via venerdì 3 alle 18.30, sempre al Pergoli, con la scrittrice falconarese Daniela Giacchetti, autrice del libro ‘Nato con la camicia, diario di vita, amore e coraggio’. Narra, con estrema leggerezza e in punta di penna, la storia di Leonardo, nato con una malattia incompatibile con la vita, e di tutta la sua famiglia. Il 10 novembre alle 18, il Centro Pergoli ospiterà Annie Fantasia che presenterà la sua silloge Personae, una selezione di poesie che si snodano lungo il corso dell'esistenza. Sabato 11 alle 16 si parlerà invece di coppia con il libro ‘Oltre l’infedeltà. Fine di un equilibrio o nuova ripartenza?’ a cura della professoressa Giuliana Proietti. Sempre sabato 11, ma alle 21 in biblioteca, torna ‘Murder Party’ organizzato in collaborazione con l’associazione Arthur Conan Doyle, per celebrare il mese internazionale del gioco in biblioteca.

La giornata mondiale della filosofia sarà invece celebrata giovedì 16 novembre alle 18.30 al Centro Pergoli con un pomeriggio dedicato all’intelligenza artificiale: a parlarne saranno il professor Carlo Cerioni che presenterà il libro ‘Macchine pensanti e Uomini dormienti – I.A. e il Paradigma di un’umanità senza esseri umani’ e il dottor Federico Agostinelli con il libro ‘L’intelligenza artificiale fra senso comune e scienza’. Sabato 18 novembre alle 17.30, sempre al Pergoli, il professor Marco Severini, dell’Università di Macerata, presenterà il suo libro ‘Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai giorni nostri’, una ricostruzione d'insieme della storia nazionale al femminile.

Il calendario si chiuderà venerdì 1 dicembre alle 18, sempre al Pergoli, con Giacomo Medici, autore del libro ‘Le palpebre sensibili. Canti di viaggi, vergini e lentiggini’, in collaborazione con SG edizioni di Falconara Marittima. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.