Operativa la casetta dell'acqua in Piazza d'Armi

ANCONA- È operativa da oggi, lunedì 17 luglio, la casetta dell'acqua installata in piazza d'Armi. Si tratta del secondo punto di distribuzione, dopo quello attivato a fine marzo in piazza Salvo D'Acquisto, con la finalità di contenere i consumi di plastica e di favorire l'uso dell'acqua a chilometri zero. Le fontane, gestite dalla ditta Blupura, distribuiscono acqua liscia e gasata refrigerata. L’erogazione è gratuita fino al 31 agosto e a partire dal 1° settembre sarà a pagamento con una tariffa di 6 centesimi al litro (quindi inferiore a quella dell'acqua in bottiglia). Il gestore del servizio comunicherà, attraverso messaggi digitali nel monitor del distributore e cartacei sul fronte della macchina, la data di attivazione del servizio a pagamento e gli esercizi commerciali in cui acquistare e ricaricare le tessere per il prelievo.