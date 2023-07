Carta prepagata solidale per chi è in difficoltà: assegnate 432 tessere

JESI - Sono 432 le carte solidali acquisti assegnate al Comune di Jesi e destinate alle famiglie in cui è presente almeno un minore (con priorità, per i minori nati entro il 2009) con Isee inferiore a 15.000 euro e che non siano già percettori di altri trattamenti erogati dall'Inps (reddito di cittadinanza, Naspi, ecc.). Si tratta di una carta prepagata su cui sarà disponibile un contributo una tantum di 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità.

I beneficiari sono stati selezionati dall'Inps che ha inviato le graduatorie ai Comuni per il controllo sulla effettiva residenza e sulla corrispondenza tra nucleo anagrafico e Isee.

L’Asp Ambito 9, per conto del Comune di Jesi, ha il compito di preparare le lettere e inviare la comunicazione ai beneficiari. Cosa che avverrà nei prossimi giorni. Va chiarito che le 432 carte solidali acquisti disponibili - che non coprono tutte le famiglie con reddito Isee fino a 15 mila euro - sono state assegnate dall’Inps sulla base dei criteri di priorità definiti dalla normativa.