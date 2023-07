Tutti i cantieri aperti in città, dal parcheggio al campo polivalente: il punto sui tempi di consegna

OSIMO - Sono partiti in questi giorni diversi cantieri di competenza del Comune. Tr questi, la manutenzione straordinaria del campetto polivalente di Santo Stefano, circa 170.000 euro di lavori per livellare il campo da calcetto e cambiare tutto il manto sintetico e la recinzione, dopo che nei mesi scorsi erano state rinnovate già staccionate e area verde. Il Comune fa sapere che per fine settembre l’area sportiva, che da tempo non era più fruibile, tornerà a disposizione della piccola comunità di Santo Stefano che da mesi chiedeva un intervento per rinnovarla completamente.

E’ partito poi il cantiere per la pista ciclabile che da Passatempo arriverà a Padiglione collegandosi alla ciclabile Girardengo di Campocavallo. Entro luglio sarà recintato il percorso, poi a settembre verrà completato per una lunghezza di circa 600 metri e un investimento di 150.000 euro. Infine, stanno terminando i lavori per il nuovo parcheggio di San Paterniano a servizio della zona residenziale e della vicina scuola materna. Un investimento di circa 30.000 euro, come fatto qualche mese fa per l’area sosta realizzata tra il cimitero e il campo sportivo di San Biagio. «La macchina comunale, pur nella complessità della burocrazia italiana e di una carenza di personale cronica ovunque nel settore tecnico, sta riuscendo a portare avanti importanti obiettivi di mandato- spiega il sindaco Simone Pugnaloni- voglio infine ricordare che oggi partiranno i lavori per la rotatoria tra la statale 16 e via Sbrozzola davanti al CargoPier. Giovedì ho svolto sul luogo un incontro con la ditta appaltatrice chiedendo rassicurazioni sulla tempistica, per anticipare la fine lavori prevista per il 12 gennaio, e soprattutto garanzie sul bivio da mantenere aperto e non impedire quindi il collegamento da e verso Osimo».