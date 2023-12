Pioggia di candidature per i comitati di quartiere: già completate sette liste su dieci

JESI – Ben 213 disponibilità pervenute e superato il numero minimo dei candidati in 7 dei 10 quartieri, mentre ne mancano pochissimi per superarlo nei restanti 3. Una partecipazione davvero significativa quella che sta dimostrando la cittadinanza di Jesi verso i nuovi Comitati di Quartiere, istituiti dal Consiglio comunale, ed i cui consigli direttivi saranno ufficialmente eletti domenica 28 gennaio 2024. Forte di questi numeri - che si aggiungono alle 48 disponibilità pervenute per fare i rappresentanti dei 10 seggi - il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha prorogato al 10 gennaio prossimo il termine di presentazione delle autocandidature, nella piena consapevolezza che in tale lasso di tempo sarà raggiunto il numero minimo di candidati in tutti e 10 i quartieri individuati.

Ad oggi hanno raggiunto il numero minimo di candidati i quartieri Centro Storico, Prato, San Giuseppe, Smia-Zona Industriale, Erbarella-San Pietro Martire, Paradiso e Minonna e sono ad un passo dal raggiungerlo i quartieri Via Roma, San Francesco e Coppi-Giardini. Le autocandidature dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi, sito in Piazza Indipendenza 1, sugli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.jesi.an.it corredate da fotocopia del documento di identità.

Come noto, per ogni quartiere è prevista una lista unica con almeno 18 candidati, dove nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato da un numero di candidati inferiore a 6. Chiunque - purché abbia raggiunto la maggiore età - può presentare la propria candidatura per essere inserito nella lista del proprio quartiere di residenza. Le elezioni sono aperte a tutta la città e potranno votare anche le ragazze ed i ragazzi che abbiano compiuto il 16° anno di età. Si possono esprimere al massimo due preferenze nel rispetto della parità di genere.