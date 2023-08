Al via il campo scuola di Protezione Civile, coinvolti 40 ragazzi

CUPRAMONTANA- A Cupramontana è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del IV Campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”. Dopo mesi di lavoro, dedicati all’organizzazione dell’evento, mercoledì 30 agosto 2023 prenderà avvio, presso l’Abbazia del Beato Angelo, il campo scuola di Protezione Civile organizzato dal Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile di Cupramontana, dalla Croce Verde di Cupramontana (con il forte sostegno dell’ANPAS MARCHE), e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Cupramontana. L’iniziativa è dedicata ai ragazzi e alle ragazze residenti e non nel comune, di età compresa tra i 10 e i 16anni, e rientra tra le attività organizzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in collaborazione con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato. Il progetto è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana. Sono previste cinque giornate, (dal 30 agosto al 3 settembre 2023) con pernottamento in tenda alle quali parteciperanno 40 ragazzi/e.

«Scopo dell’iniziativa è quello di formare i giovani di oggi e prepararli ad essere cittadini consapevoli domani. I ragazzi vivranno una importante esperienza di comunità, ma anche di senso civico. Una esperienza unica nel suo genere qui a Cupramontana - si legge nella nota-. Per i partecipanti è un’occasione per vivere in un campo di emergenza e imparare ad essere pronti e al fianco della Protezione Civile. La realizzazione del campo scuola ha una duplice valenza: accrescere nelle giovani generazioni, attraverso il coinvolgimento diretto, la cultura di protezione civile e avvicinarli ad una realtà preziosa per il nostro Sistema, quella del volontariato, che richiede sempre più professionalità e specializzazioni». Tra gli obiettivi formativi del campo: incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico; contribuire alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione di buone pratiche di protezione civile; favorire la conoscenza dei compiti del Servizio Nazionale; sensibilizzare sul tema dei piani di emergenza così da facilitare anche un confronto con le amministrazioni locali. «Per i volontari, inoltre, l’esperienza del campo rappresenta un’importante opportunita? per presentare le attivita? della propria organizzazione al fine di coinvolgere quanto piu? possibile i ragazzi alla vita associativa e farne magari dei futuri volontari- prosegue il comunicato-.L’auspicio è che possa germogliare nei giovani partecipanti una sana cultura dei rischi, il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva ossia la consapevolezza che ognuno può avere un ruolo attivo, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività». Saranno coinvolti nell’attività anche responsabili del volontariato della Protezione Civile della Regione marche, l’Arma dei Carabinieri della stazione di Cupramontana, i Vigili del Fuoco, docenti di Protezione Civile Marche, Polizia Stradale, Guardia di Finanza con cani anti-droga, responsabili del Corpo Forestale, volontari dell’associazione Centro addestramento unità cinofile da soccorso, volontari del Soccorso alpino, truccatori ANPAS, il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale e molti altri.