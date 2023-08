Burraco solidale, boom di presenze per l'evento del Lions

OSIMO - Burraco Solidale del Lions Club Osimo in occasione della Festa del Covo di Campocavallo, quasi 160 i partecipanti. Il presidente Nazzareno Donzelli: "Ringrazio i numerosi partecipanti all' iniziativa che sottolinea la grande sinergia ed il grande supporto del Lions Club Osimo alla manifestazione del Covo per una sua sempre maggiore valorizzazione nei confronti di tutta la comunità locale. A dimostrazione di ciò, anche il service innovativo 'a scuola del Covo' con i ragazzi dei 4 centri Aquilone che ha avuto l' obiettivo di fornire alle giovani generazioni una conoscenza più approfondita della manifestazione Covo e del suo valore culturale e sociale.Con questo torneo di burraco, il Lions Club Osimo conferma la sua attenzione nei confronti delle realtà più problematiche della nostra società e dei soggetti più deboli e bisognosi. Ringrazio i nostri sponsor che ci hanno permesso di offrire a tutti i partecipanti un ricco buffet e di consegnare ai vincitori dei ricchi premi. Un ultimo pensiero va a tutti i soci del Lions Club Osimo che come sempre si sono resi disponibili nell' organizzazione".